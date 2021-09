'Todo es verdad' (31/08/2021), completo en HD

La pandemia ha disparado el consumo de contenidos subidos de tono en plataformas de vídeo como Onlyfans o Twitch. Cristian Suescun, concursante de realities, ha hablado de su experiencia . Cristian Suescun ha confesado que no es actor porno, que se considera "creador de contenidos para adultos", pero parece no descartar del todo dar un salto al cine: "A mí me han llegado a contactar productoras de porno y estoy barajando a ver si me decido a ello".



En su intervención en ‘Todo es verdad’, Cristian Suescun ha asegurado que sus pagos están al día y que no debe dinero a Hacienda: “Desde el primer día contraté a un gestor y a un abogado y todo lo que ingreso lo declaro a Hacienda”.