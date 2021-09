Cristian Suescun: "Me han contactado productoras de porno y lo estoy barajando"

En el programa de Risto Mejide, Cristian Suescun ha confesado que no es actor porno, que se considera "creador de contenidos para adultos", pero parece no descartar del todo dar un salto al cine: "A mí me han llegado a contactar productoras de porno y estoy barajando a ver si me decido a ello".

“Yo pago los impuestos católicamente, me he creado mi sociedad, soy autónomo y pago todo (…) Tengo un gestor que me lleva mis cuentas y todos los meses pago a Autónomos, no se me escapa ni un euro. Fuera de la plataforma no he hecho nada”, aseguraba.