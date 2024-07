Los trucos para ahorrar en la reforma de tu casa: sin escombros, con pintura y vinilos

Reformar tu casa para convertirla en la vivienda con la que siempre soñaste puede convertirse en una auténtica pesadilla no solo por las obras, también por el dinero que inviertes. Por ello, en el consultorio de ‘Tiempo al tiempo’ hemos preguntado a un experto cómo podemos conseguir que el presupuesto no se nos vaya de las manos reformando la cocina, los baños, cambiando las ventanas o incluso reparando el tejado o las bajantes.

Sin duda, son las partes más costosas para reformar de una casa pero se puede ahorrar con sencillos trucos. Por ejemplo, para no gastar tanto en la cocina se pueden evitar los escombros reutilizando los azulejos que ya tienes: "Hay pinturas estupendas, lo que haces es evitar el escombro".

En los baños puede hacerse algo parecido con los azulejos, pero en este caso también podemos ocuparnos del suelo sin obras: "En el suelo se coloca un vinilo de unos milímetros que no se deforma, no tenesmo que romper el suelo ni solar. Utilizaríamos el mismo suelo pero tapado y no nos hace modificar la altura de la puerta", explicaba Javier.