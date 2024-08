'En boca de todos' presencia un apuñalamiento en directo en El Vendrell: "Estábamos pidiendo comida y vino con un cuchillo"

El vecino ha apuntado a que la culpa la tienen los mossos porque no patrullan lo suficiente: "¿Cuántas patrullas ha visto pasar, has visto alguna? No sé qué es lo que quieren conseguir". Por otro lado, ha hablado sobre la víctima y los agresores del conflicto: "A la víctima lo conozco de estar siempre en esta calle, un poco embriagado y los actores en acción son conocidos también".

"No sé, está loco. Esta gente está muy loca, yo no puedo vivir aquí", ha dicho después gritando. "No lo puedo contar ahora mismo porque estoy muy nerviosa", le ha avisado en ese instante al reportero. Por último, el hombre que le acompañaba no ha querido enseñar la cara por miedo: "Es muy peligroso", ha confirmado el joven.