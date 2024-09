Las lágrimas de Nacho Abad al recordar a su padre: "Murió en marzo y le echo de menos cada día"

Con gran pena, Soraya relataba, que con 25 años dejó de pertenecer a los testigos de jehová, pero que continuó la relación con su padre, hasta que con 29 pasó algo determinante que finalizó con el contacto con su padre: "Me pillaron rompiendo una norma , que era celebrar la Navidad y, desde aquel momento, mi padre sabía lo que tenía que hacer y era cortar la relación conmigo".

Tras estas declaraciones, Nacho Abad, ojiplático por las palabras de Soraya, señalaba: "Una religión que hace que una familia rompa y que un padre no pueda darle todo el amor a su hija y ella a su padre, no merece llamarse religión. Una religión debe proponer amor, comprensión, diálogo, no romper relaciones familiares".