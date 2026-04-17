Cuidar a tu mascota empieza por su alimentación y bienestar

cuatro.com 17 ABR 2026 - 10:29h.

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¿Qué es la alimentación funcional y por qué es importante?

La nutrición de nuestras mascotas ha evolucionado mucho en los últimos años. Ya no se trata solo de cubrir sus necesidades energéticas, sino de ir un paso más allá: cuidar su salud y bienestar a largo plazo.

Desde ARP Nutrisome, empresa especializada en productos para mascotas, explican que hemos pasado de una alimentación básica a una alimentación funcional, centrada en prevenir, reforzar y equilibrar el organismo del animal.

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Hoy en día hablamos de ingredientes como antioxidantes, proteínas de alta digestibilidad, vitaminas o aceites naturales, además de fórmulas adaptadas al tamaño, la etapa de vida y la sensibilidad de cada perro o gato. Todo ello con un objetivo claro: mejorar su calidad de vida.

¿Es mejor la alimentación seca o húmeda?

Una de las dudas más habituales entre los propietarios es si elegir comida seca o húmeda. La recomendación actual de nutricionistas y veterinarios es clara: lo ideal es combinar ambas.

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El pienso seco aporta una base equilibrada y ayuda a la higiene bucal, mientras que la alimentación húmeda ofrece mayor palatabilidad, variedad sensorial y contribuye a la hidratación.

Porque, como señalan desde ARP Nutrisome, nuestros perros y gatos no son solo mascotas, son parte de la familia.

¿Qué significa realmente el bienestar animal?

El bienestar animal va mucho más allá de cubrir necesidades básicas como la comida o los paseos. También implica que el animal pueda moverse libremente, expresarse, estar estimulado y vivir sin miedo ni estrés.

José Antonio Allande explica que este concepto está cada vez más presente en la sociedad y también en la legislación.

Los peritos veterinarios son los encargados de demostrar si un animal vive bien. Valoran el entorno, el manejo y el estado físico y emocional del animal, y emiten un informe técnico que determina si sus condiciones son adecuadas.

Porque cuando hablamos de bienestar, no basta con tener buenas intenciones: hacen falta evidencias.

Un animal con bienestar tiene mejor salud, mejor comportamiento y un vínculo más fuerte con las personas. Porque cuidar no es solo evitar el sufrimiento, sino también garantizar su felicidad.

¡Gracias por acompañarnos en este programa! Nos vemos la próxima semana con más consejos que te ayuden en la convivencia con tu mascota. Y recuerda que puedes ver a la carta todos nuestros programas en Mediaset Infinity.