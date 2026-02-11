Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta
Programas completos

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (11/02/2026)

P2267 - San Valentín grabado con tinta First Dates Temporada 8 Programa 2267
'First Dates'. cuatro.com
Compartir

Carmen llega dispuesta a romper esquemas: cambia su tipo italiano por Alberto, un argentino que podría hacerla bajarse del tren en Granada… o no. Asimismo, Marina y Carlos se reencuentran entre tatuajes, miradas intensas y alguna que otra sorpresa. Este San Valentín, el amor no pide permiso… solo una cita en nuestro restaurante.

Temas