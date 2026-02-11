Programas completos
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (11/02/2026)
¡Vuelve a disfrutar de todas las citas de 'First Dates' del programa completo del 11 de febrero de 2026!
Todos los programas de la octava temporada de 'First Dates', al completo: ¡Dale al play y no te lo pierdas!
Carmen llega dispuesta a romper esquemas: cambia su tipo italiano por Alberto, un argentino que podría hacerla bajarse del tren en Granada… o no. Asimismo, Marina y Carlos se reencuentran entre tatuajes, miradas intensas y alguna que otra sorpresa. Este San Valentín, el amor no pide permiso… solo una cita en nuestro restaurante.