'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (01/02/26)

P861 - El secreto de Groenlandia Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 861
Iker Jiménez ahonda junto al explorador y documentalista Paco Acedo en el secreto de Groenlandia y del interés que el país ha despertado en los EE.UU de Donald Trump. Por otro lado, el programa aborda los avances en los organoides, esos mini órganos desarrollados en laboratorio que imitan la actividad de los órganos humanos, facilitando la investigación de enfermedades y sus tratamientos. 

