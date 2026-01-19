Establecer un espacio de descanso y pasar tiempo de calidad con tu mascota

cuatro.com 19 ENE 2026 - 13:39h.

Educación: cómo establecer una zona de descanso para nuestro perro

“Mi perro no permite acercarme a su plato mientras come, ¿Qué puedo hacer?”

Tiempo de calidad: deporte y actividad canina

En el programa de hoy hablamos con Carlos Carrasco, director de Dos Adiestramiento sobre a importancia del espacio de descanso de nuestras mascotas y cómo debemos adecuarlo correctamente. Además, en “Pregunta a Pomi”, Pomi Ramírez, director del club canino Somontes Miraflores, nos da algunos tips para que nuestra mascota coma correctamente cuando estamos con ellos.

Educación: ¿Cómo establecer su espacio de descanso?

Al igual que nosotros tenemos un lugar destinado al descanso en nuestro hogar, nuestras mascotas también deben tener un lugar tranquilo y relajado para su descanso. Este espacio, además, es especialmente importante para los cachorros.

Daremos 3 finalidades a este espacio:

Zona de descanso donde dormirá solito y estará tranquilo cuando no estemos en casa. Zona de control donde esté tranquilo y seguro. Zona para ayudar a bajar revoluciones cuando esté muy activo.

Y ¿Cómo acondicionaremos este espacio? Colocaremos su cama, agua, algún juguete, chuches, etc… Todos los días debe estar entretenido con algún juguete para que entienda que en esa zona está a gusto.

Además, para que nuestra mascota esté tranquila en casa, debemos proporcionarle suficiente ejercicio físico y metal y no mimarle constantemente.

“Mi perro no permite acercarme a su plato mientras come, ¿Qué puedo hacer?”

Pomi Ramírez, director del club canino Somontes Miraflores, nos ayuda a resolver este problema:

Acostumbrarle al manejo de la comida para que no nos vea como una amenaza: coger su plato, que nos vean manipulándola, para que vean que no somos ninguna amenaza. Quitarle el plato, poner un premio y volverle a dar el plato. De esta forma relacionan que se lleven su plato, no como una amenaza sino con algo muy positivo.

Tiempo de calidad: deporte y actividad canina

En lo que se refiere a la relación con nuestras mascotas, no se trata tanto de la cantidad, sino de la calidad del tiempo que pasamos con ellos. Algunos de estos planes pueden ayudar a fortalecer el vínculo que tenemos con nuestras mascotas:

Salir a correr juntos

Descubrir nuevos lugares y nuevos caminos

Dejar que exploren sin prisas y salir de la rutina

Este tipo de aventuras les ayudan a estar más equilibrados y felices: se sienten más conectados con el entorno y con nosotros mismos.

