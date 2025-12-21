Cuarto Milenio 21 DIC 2025 - 21:50h.

Disfruta del programa 'Arrancando la Nave' del domingo 21 de diciembre, online y completo

Denuncia que en su casa hay un duende maligno y las cámaras graban un fenómeno paranormal durante su entrevista

Compartir







Hoy os traemos temas tan inquietantes como fascinantes. Una familia de Perú pide ayuda tras pasar más de un mes viviendo fenómenos inexplicables. Revelaremos datos poco conocidos sobre Franco y la masonería. Y, para completar el programa, analizaremos una serie de objetos captados volando en el cielo en lugares tan dispares como Shaanxi, en China, o Villaconejos, en Madrid… y mucho más.