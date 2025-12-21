Logo de cuatrocuatro
'Arrancando La Nave' | Programa 15, en vídeo (21/12/25)

Arrancando La Nave 15 Cuarto Milenio Temporada 21
'Arrancando La Nave' | Programa 15 completo (21/12/25). cuatro.com
Hoy os traemos temas tan inquietantes como fascinantes. Una familia de Perú pide ayuda tras pasar más de un mes viviendo fenómenos inexplicables. Revelaremos datos poco conocidos sobre Franco y la masonería. Y, para completar el programa, analizaremos una serie de objetos captados volando en el cielo en lugares tan dispares como Shaanxi, en China, o Villaconejos, en Madrid… y mucho más.

