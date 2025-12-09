'First Dates' | Programa completo, en vídeo (09/12/2025)

First Dates 09 DIC 2025 - 23:51h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 9 de diciembre de 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Compartir







Ana, ganadera ecológica de 35 años de Toledo, viene en busca de una chica que la acompañe en su día a día ya que hasta ahora le ha ido regular en el amor. Su cita, Miriam, informática y cuidadora de perros de 38 años, es de Madrid y llega abierta a una nueva relación tras dos años desde su última ruptura.