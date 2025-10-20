Logo de cuatrocuatro
Logo de Cuarto milenioCuarto milenio
Cuarto Milenio a la carta
Programas completos

'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (19/10/25)

P847 - Estudio monstruo Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 847
'Cuarto Milenio' | Programa completo (19/10/25)
Compartir

Programa 847 - Experimento: El Estudio Monstruo

Iker Jiménez y su equipo abordarán el enigmático ‘estudio monstruo’. 260 páginas de un informe realizado por una universidad americana con niños como protagonistas. Un documento que ha desconcertado a expertos y que el programa analizará en profundidad. Misterio, ciencia y sorpresa se dan cita en el plató de ‘Cuarto Milenio’.

Temas