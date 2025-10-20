Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 19 de octubre, online y completo
Caso Pensilvania: la historia real que inspiró la terrorífica ficción de 'Expediente Warren: el último rito'
Programa 847 - Experimento: El Estudio Monstruo
Iker Jiménez y su equipo abordarán el enigmático ‘estudio monstruo’. 260 páginas de un informe realizado por una universidad americana con niños como protagonistas. Un documento que ha desconcertado a expertos y que el programa analizará en profundidad. Misterio, ciencia y sorpresa se dan cita en el plató de ‘Cuarto Milenio’.