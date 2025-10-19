Cuarto Milenio 19 OCT 2025 - 23:30h.

Este es el caso real que inspiró la última película de 'Expediente Warren'

El Museo de los Warren: una recopilación de los expedientes más aterradores de lo paranormal

Compartir







En los años 80, hubo un caso real de una familia que vivió un auténtico infierno al creer que había un demonio en su casa. ‘Cuarto Milenio’ ahonda sobre este misterioso caso de una familia que estaba compuesto por un matrimonio, sus cuatro hijas y los abuelos paternos. Todo iba bien hasta que deciden hacer una serie de reformas en la casa, que estaba construida el siglo pasado.

Ya la casa tenía mala fama, pues hay quien pensaba que estaba maldita porque allí, se dicen se hicieron rituales, aunque esto la familia no lo sabía. Cuando empiezan las obras de remodelación, empiezan a pasar cosas, sobre todo en el sótano y la buhardilla. La familia experimentó ciertos fenómenos y escuchamos a la propia familia relatar lo que han vivido.

La familia relata los fenómenos paranormales que viven en su casa

Varios miembros de la familia detallan los fenómenos paranormales que han vivido en esta casa: caminatas, sombras, arañazos y ruidos muy fuertes en el techo… Pero todo esto fue a más, hasta el punto de que el matrimonio Warren se presentó hasta allí. Llega un momento que los arañazos en la pared de la habitación de las niñas son tan insoportables, que la taparon con madera. Pero los rasguños aparecen en otras habitaciones.

Todas las obras que hacían, acababan destrozadas e incluso llegaron a sufrir agresiones, sobre todo cuando rezaban o había algún acontecimiento relacionado con la religión. Hay una escena real sobre la confirmación de una de las niñas que se ve reflejada también en la película ‘Expediente Warren: el último rito’.

Deciden acudir al párroco de la iglesia, pero este solo les recomienda rezar. Cuando la madre escuchó una voz femenina que la llamaba por su nombre, deciden ponerse en contacto con los Warren. Todo esto hemos podido conocerlo gracias a la información que ha reunido el nieto de la familia.