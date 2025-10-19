El experimento monstruoso que tenía como sujetos a niños tartamudos: "Algunos llegaron a suicidarse"

Cuarto Milenio 19 OCT 2025 - 23:00h.

Luis Enrique García Muñoz ha visitado la nave del misterio para contar todos los detalles de este macabro experimento "científico".

Esta semana en 'Cuarto milenio' se ha tratado un tema cuanto menos cuestionable. En el año 1939 se realizó un extraño experimento ideado por Wendell Johnson en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, que tenía como sujetos a un grupo de niños sacados de un orfanato del estado.

La investigación, en la que participó una alumna de Wendell, pretendía inducir la tartamudez en sujetos que no la presentaban hasta el momento. Johnson y Tudor seleccionaron a un grupo de niños, varios de ellos con tartamudez, y varios de ellos "normales", como los propios científicos calificaban en su tesis.

Muchos de estos niños utilizados para el estudio sufrieron graves consecuencias psicológicas y algunos incluso llegaron a presentar problemas en el habla para siempre. Este experimento no llegó a publicarse en su momento porque, tras descubrirse los monstruosos experimentos de los nazis al acabar la Segunda Guerra Mundial, Wendell no quería arriesgarse a adquirir mala prensa.

Las graves consecuencias del experimento

Con el paso de los años el "experimento monstruoso", como se le llamó en los medios, salió a la luz por el testimonio de dos de esas niñas que participaron en el estudio. Otros nunca pudieron contar su historia porque se aislaron por completo de la sociedad, o porque llegaron al suicidio.

Luis Enrique García Muñoz, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, ha visitado la nave del misterio para contar todos los detalles de este macabro experimento "científico".