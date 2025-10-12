Cuarto Milenio 12 OCT 2025 - 23:30h.

Aldo Linares, Clara Tahoces y otros miembros del equipo se han sometido a un experimento pionero en televisión

La ouija ha sido considerada durante siglos como un juego, en ocasiones de entretenimiento en otras con distintas intenciones, que a veces tiene resultados inesperados. 'Cuarto milenio' ha querido ir un paso más allá y ha realizado un experimento científico pionero sometiendo a parte de su equipo a los efectos de este tablero mientras se monitorizaban sus impresiones.

Varios participantes han sido controlados y monitorizados en todo momento para obtener resultados de carácter científico dirigidos por Álex Escolà-Gascón. Tanto Aldo Linares como Clara Tahoces se han sometido a este innovador experimento nunca antes realizado en televisión y lo cierto es que los resultados han sido sorprendentes.

El propio Álex le explicaba después a Iker Jiménez que en este tipo de actos es esencial crear un ambiente en el que los sujetos entren en la dinámica, por ello, el científico lanzaba al tablero la conocida pregunta que se hace al enfrentarse a una ouija: "¿Hay alguien ahí?".

Aldo y Clara reaccionan a las respuestas del tablero

Con la seriedad y la concentración que el momento requería, Aldo Linares se colocaba el electroencefalograma que el equipo le ofrecía. Nada más comenzar el experimento, el tablero empezaba a dar respuestas.

Al mismo tiempo, el equipo capitaneado por Álex Escolà-Gascón iba pasando imágenes que los miembros del equipo de 'Cuarto milenio' no veían, pero a la que debían reaccionar según sus emociones, unas imágenes sobre las que la ouija también respondía.

El resultado ha sido completamente fascinante y ha lanzado un sinfín de preguntas: ¿La ouija realmente responde o es uno de los participantes quien lo hace inconscientemente? ¿De qué manera llegan esas imágenes a la mente de los participantes? ¿Es la autosugestión un punto fundamental en este experimento?

Los expertos analizan el experimento oujia de 'Cuarto milenio'

Para dar respuesta a todas estas preguntas han visitado la nave del misterio Álex Escolà-Gascón, estadístico de la Universidad Pontificia de Comillas, y Julián Benito-León, médico neurólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.