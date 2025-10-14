Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (14/10/2025)

Compartir







Duelo entre el Gobierno y Ayuso por el aborto

Duelo entre Pedro Sánchez y Ayuso sobre el aborto. La Presidenta recuerda sus dos pérdidas aunque sigue negándose a hacer un registro de objetores de conciencia en una de las comunidades donde menos abortos se hacen en la Sanidad Pública. El Gobierno quiere blindar en la constitución el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo y que los servicios públicos lo garanticen.

Feijóo se centra en inmigración y presenta un plan

El marco de Feijóo es otro, la inmigración, segunda preocupación de los españoles, según el CIS y quizá la primera para Feijóo porque VOX se acerca. Aunque fuentes del PP dicen que no lo hacen por VOX sino porque es una preocupación real para los españoles, también para los votantes del PSOE.

Ábalos no convence al juez con el cambio de abogado

El juez entiende como una maniobra que Ábalos prescinda de su abogado dos días antes de que pueda entrar en prisión después de declarar.

Hamás va a entregar los cuerpos de otros cuatro rehenes esta misma noche

Nuevo paso en su acuerdo con Israel ya que quedan por entregar los restos de 24 rehenes recuperados del mar de ruinas que ahora es Gaza.