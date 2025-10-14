Eliana y su hija Esther, exiliadas de Paiporta por la DANA: "Si no estoy aquí es como si muero"

Esther, de 11 años, está en tratamiento psicológico: "Es difícil un poco de afrontar porque ya no estoy en mi vida"

Esther: "Estoy como si tuviese una mochila llena de piedras, porque creer que ya no estoy aquí, que ya no estoy en mi casa"

La DANA les obligó a dejar su pueblo a pesar de que su vida, sus trabajos, sus colegios y sus amigos seguían allí. Es el caso de Eliana y su hija Esther. Han tenido que alquilar una casa lejos de Paiporta y retomar su vida donde la dejaron es casi imposible. Manu Reyes ha querido estar con ellas para relatar su experiencia y poner un granito de arena en su vuelta a Paiporta, algo que desea todo el pueblo que todavía se estremece al pensar cómo quedó su casa tras la DANA.

Eliana Souza se rompe al recordar cómo se quedó en la calle, sin nada, tras la DANA. "Estamos lejos, mi hija está en tratamiento psicológico"

Sin casa a la que volver

La gente que perdió su vivienda, estando de alquiler, en la Dana viven una difícil doble situación: perder un hogar que no pueden reconstruir ni al que volver y la dificultad de retomar su vida sin tener un techo seguro. Es el caso de Eliana y su hija Esther cuya solución habitacional está lejos de Paiporta, y sin vehículo.

Eli trabaja en Paiporta, pero lo que más le duele es que su hija de 11 años, en tratamiento psicológico, haya perdido todo hasta sus amigos. "Estoy como si tuviese una mochila llena de piedras, porque creer que ya no estoy aquí, que ya no estoy en mi casa, que personas que han fallecido que son amigos nuestros. Es difícil un poco de afrontar porque ya no estoy en mi vida", dice entre sollozos. "Es como mi vida, si no estoy aquí es como si me muero".

Cada vecino que nos cruzamos las saluda y la petición es unánime: quieren que vuelvan.