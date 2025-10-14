Donald Trump presume de su paz en Gaza: y ahora qué

Lidia Camón 14 OCT 2025 - 18:10h.

El plan de paz en Gaza solo acaba de arrancar pese a la euforia de Trump, pero un error puede echarlo todo por tierra

El antes y el después de los 20 rehenes liberados por Hamás: Eviatar David, de cavar su propia tumba, a llorar de alegría

Cumplir el plan de paz no va a ser tan fácil. Para empezar: ni Hamas quiere dejar las armas del todo ni el ejército israelí quiere retirarse del todo tal y como informa para Noticias Cuatro Laura de Chiclana. "Cualquier error puede acabar con un alto el fuego delicado, que se sustenta más en la cautela que en la confianza. La segunda parte del acuerdo es compleja. Israel quiere el desarme total de Hamás o se mantendrá de forma parcial en la Franja y esta solo quiere hacerlo parcialmente. Hamás también quiere que Israel abandone del todo la franja. Se espera cualquier error del contrincante para poder aprovecharlo", señala la corresponsal tras ver el ambiente 'in situ'

Un exultante Donald Trump ha celebrado el fin de la guerra en Gaza y proclama un nuevo comienzo para Oriente Próximo. Tras la liberación de rehenes por parte de Hamás a cambio de presos palestinos -se abre la segunda fase del plan de Trump para Gaza. Las negociaciones sobre los detalles han comenzado, según fuentes cataríes.

Es una fase compleja con posturas alejadas entre las partes y mucho por pulir. Incluye un desarme de Hamás que se enfrenta a reticencias o la composición del Gobierno de la Franja con un temporal comité palestino tecnocrático y apolítico supervisado por un organismo encabezado por el propio Trump y que incluiría al exprimer ministro británico Tony Blair.

La retirada progresiva de las tropas israelíes de Gaza -que ya iniciaron su repliegue con el alto el fuego- es otro de las puntos ambiguos sin calendario claro, aunque Trump, optimista con el futuro de su plan, dice que tiene garantías verbales de las partes. Y la realidad es que tampoco está claro el futuro de Gaza como estado, algo que Trump reconoce que ni ha hablado, "a algunos les gusta la solución de un Estado y a otros la opción de dos". Dice el presidente de EEUU que ahora mismo lo que le preocupa es la reconstrucción de Gaza.

Sobre el terreno, los gazatíes ven cómo llega la ayuda humanitaria entre escombros y ante la incertidumbre de la reconstrucción en una Franja arrasada, informa Ana Lorenzo.