738 días después vuelven a ver a sus hijos: las imágenes más emotivas de la vuelta de los rehenes a Israel

Las familias de los 20 rehenes con vida que aún seguían en manos de Hamás hoy celebran su liberación.

Alegría también en el lado palestino por la llegada de los primeros presos

738 días después vuelven a ver a sus hijos. Las familias de los 20 rehenes con vida que aún seguían en manos de Hamás hoy celebran su liberación. Los nervios y la emoción han sido la tónica dominante en unas 24 horas de infarto.

Alegría también en el lado palestino por la llegada de los primeros presos a los que, a cambio, ha excarcelado Israel. Los liberados por Hamás son todos hombres y de unos 25 años de media y la gran mayoría civiles que estaban en el festival Nova en el momento del ataque.

Esta ha sido la crónica de un día que Donald Trump ya ha calificado de histórico y que marcará una era de oro en Oriente Medio.

Eran las siete de la mañana y la expectación era una realidad en dos escenarios: la plaza de los rehenes de Tel Aviv y en el Norte de la Franja de Gaza, donde unas madres esperan con ansiedad a los hijos que han sobrevivido a dos años de cautiverio y otras los víveres que llegan en convoys de la Cruz Roja para alimentar a los suyos, víctimas de una hambruna sin precedentes.

La euforia se ha desatado en Israel cuando siete rehenes salen escoltados por miembros armados. La liberación no era una quimera, ya es real, aunque no para todos. Familias conocen hoy, rotos, que los suyos están en la lista de muertos. "Dos años ha estado mi mujer rezando para que volviera y hoy sabemos que nuestro hijo está muerto".

Dos horas después en Jan Yunis, en el sur de la franja se produce la segunda entrega de rehenes. Aquí la puesta en escena es más teatralizada, pero mucho más discreta y controlada que en liberaciones anteriores. Los rehenes salen escoltados por policía israelí dentro de furgonetas verdes. Miles de personas los vitorean al pasar. El destino, la base de Reim, donde los rehenes serán trasladados en helicópteros para llevarlos con sus familias. Pero antes de ver a sus familias tendrán que acudir a hospitales para ver su estado de salud.

Laura de Chiclana ha sido testigo de los encuentros con familiares. Omri Miran, de 48 años, fue secuestrado en el kibutz de Nahal Oz cuando estaba junto a sus dos hijas y su esposa. Su familia fue liberada pero él no.

Su mujer no puede reprimir su alegría cuando ve a través de imagen en directo que ya se encuentra a salvo. La misma emoción del soldado israelí Nimrod Cohen que habla con su hermana tras más de dos años de su secuestro, cuando fue sacado arrastras de su tanque.

Imposible no emocionarse con este reencuentro, el de Matan Zangauker con su madre, Einav, una de las caras más visibles de las familias de los rehenes, que solo quería abrazarle y decirle cuantó le quiere.

Mismas escenas en cada una de las familias de los 20 liberados hoy, la mayoría sin creerse aún que los suyos hayan vuelto con vida.

Algunos mucho más delgados, como Alon Ohel, secuestrado en el festival de música Nova. si comparamos el ahora y el antes es evidente su deterioro, aunque su sonrisa lo dice todo.

Cambiado también Guy Gilboa, de 24 años, secuestrado como el anterior en el festival de Música y que era recibido con entusiasmo por su familia.

De algunos reencuentros solo hay fotos, como el de los gemelos Gali y Ziv Berman, de 28 años, secuestrados juntos de su casa del kibutz Kfar Aza, pero separados durante todo el cautiverio. Hoy se abrazaban y no tardaban en ponerse la camiseta de su equipo favorito, el Macabi de Tel Aviv.Veinte historias distintas pero similares. El horror de más de 700 días de cautiverio terminado al fin con esta felicidad desbordante del regreso.

A la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos

Y una vez liberados todos los rehenes, se espera que se cumpla la otra parte del acuerdo, que es la liberación de casi 2.000 presos palestinos, 1.716 de ellos fueron detenidos durante estos dos años de conflicto, entre ellos hay menores y el resto, 250, son presos condenados a cadena perpetua, ya han empezado a ser excarcelados en Ramala, en Cisjordania.

Los cerca de 2.000 presos palestinos serán liberados de las cárceles de Ketziot, donde estuvieron detenidos los activistas de la flotilla, y de la cárcel de Ofer, en la Cisjordania ocupada.

Fuera de esta última, varias personas esperaban la salida de los buses que llevaban a los presos palestinos a su libertad. Una multitud que fue rápidamente disuelta por militares israelíes con gas lacrimógeno. Finalmente los buses se han puesto en movimiento y a su llegada, se ha desatado la euforia.

Banderas palestinas y gritos para recibir a amigos y familiares retenidos por Israel desde el comienzo del conflicto mientras los militares apartan a empujones a los que se acercan demasiado al autocar. Cuando finalmente bajan del vehículo, se dan un baño de masas y rápidamente se funden en un abrazo con las personas que les esperan. Familias reunidas, por fin, tras dos años separadas.

El gran día de Donald Trump

Y si ha sido un gran día para cientos de familias israelíes y gazatíes, lo ha sido también para Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ensalzado que su plan de paz para la Franja de Gaza como el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo" y ha animado a Irán a unirse a él, pero con la advertencia de que aquellos que intenten destruir a Israel están condenados a un "amargo fracaso".

Es un nuevo amanecer histórico de un nuevo Oriente Próximo

"Ahora es el momento de traducir estas victorias contra los terroristas en el campo de batalla en el premio final de paz y prosperidad para todo Oriente Próximo", ha expresado Trump durante su intervención ante una Knesset rendida al presidente estadounidense, quien ha sido recibido bajo una larga y fuerte ovación.

"Juntos hemos demostrado que la paz no es sólo una esperanza con la que podemos soñar, es una realidad sobre la que podemos construir", ha dicho Trump, quien ha destacado el papel de los países árabes en este proceso. "Es un triunfo increíble para Israel y el mundo que todas estas naciones trabajen juntas", ha valorado.

"Este es un momento muy emocionante para Israel y para Oriente Próximo porque nos encontramos en medio de una nueva era. Las fuerzas del caos, el terror y la ruina que han plagado la región durante décadas ahora se encuentran debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump ha instado a los países de la región a dejar atrás sus históricas rencillas y a comportarse de manera "responsable y productiva" para el bien de Oriente Próximo. "Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo comenzó a cambiar", ha afirmado.

"Desde Gaza hasta Irán, esos odios amargos solo han traído miseria, sufrimiento y fracaso", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha tendido una "mano de amistad" a Teherán, aunque con la advertencia de que los intentos de "destruir" a Israel están condenados al fracaso.

"Incluso con Irán, la mano de la amistad y la cooperación está abierta", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, quien se ha mostrado convencido de que Teherán quiere "llegar a un acuerdo" y "será la mejor decisión que haya tomado jamás", si decide dar el paso de sentarse a hablar con Washington.

"Israel es fuerte, vivirá y prosperará para siempre", ha dicho Trump, quien también ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y los familiares del 7 de octubre de 2023. "Sepan que Estados Unidos se une a ustedes" y "nunca olvidará", ha manifestado en medio de una nueva ovación.

Trump ha afirmado que "Hamás será desarmado y la seguridad de Israel ya no se verá amenazada de ninguna manera". Con la ayuda de Estados Unidos, ha subrayado, "ha ganado todo lo que podía por la fuerza de las armas".

"Ahora por fin, no sólo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, las largas y dolorosas pesadillas de la guerra están llegando a su fin. La pesadilla ha acabado", ha dicho Trump, quien ha tenido también palabras de elogio para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su patriotismo.

Trump también ha centrado parte de su discurso en destacar la histórica alianza entre Estados Unidos e Israel. "Hemos enfrentado el mal juntos y hemos logrado la paz juntos", ha dicho ante la Knesset, que ha coreado su nombre en la presentación que ha hecho el presidente, Amir Ohana, que no ha escatimado halagos hacia él.

Tras la visita a Israel ha llegado la firma de la paz. "Han hecho falta 3.000 años para llegar a este punto", ha destacado el presidente estadounidense durante una simbólica firma precedida por un breve discurso en el que ha dedicado elogios a los presidentes de Egipto, y de Turquía, Abdelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, y al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sentados junto a él en la mesa.

"Quiero dar las gracias al Estado de Qatar por sus esfuerzos y a su emir, un líder increíble", ha afirmado antes de referirse a Erdogan, "cuyo país tiene uno de los mejores ejércitos del mundo". "El presidente Erdogan es un hombre increíble y le doy las gracias por su maravillosa amistad", ha añadido. Por último, ha mencionado al dirigente egipcio, Al Sisi, "líder de un país con una civilización de 6.000 años". "El acuerdo entre Israel y Hamás se mantendrá", ha remachado.

Detrás se han situado los más de 20 líderes que han acudido a dar su apoyo a este acto, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Trump también les ha agradecido su presencia. "Nunca ha habido una reunión como la que tenemos hoy", ha declarado. No ha faltado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha saludado con toda normalidad con el presidente de EEUU. No en vano, era un día de paz.