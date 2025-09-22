Cuarto Milenio 22 SEP 2025 - 00:50h.

Ya disponible el programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 21 de septiembre, online y completo

El legado paranormal del 11S: premoniciones, mensajes y señales de los que perdieron la vida en las Torres Gemelas

Programa 843 - El legado del 11-S

Han pasado ya 24 años desde el 11‑S, un ataque terrorista que dejó sin aliento al mundo aquel 11 de septiembre de 2001 y que aún genera muchas incógnitas. Iker Jiménez, junto con un grupo de expertos en la materia, analiza los aspectos que aún quedan por estudiar sobre aquel martes negro, aquellos atentados que marcaron la historia más reciente.