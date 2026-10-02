Los secretos que se esconden bajo las pirámides coreanas: el domingo, en 'Cuarto milenio'

Cuarto Milenio 02 OCT 2026 - 10:55h.

Este domingo, a las 21.15 horas, en Cuatro

Descubre más de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Compartir







Este domingo, 'Cuarto Milenio' viajará al pasado para descubrir el misterio de las pirámides coreanas, las monumentales estructuras funerarias erigidas por el antiguo reino de Goguryeo entre los siglos II a. C. y VII d. C.

A lo largo del programa, Iker Jiménez y sus colaboradores analizarán los secretos de estas imponentes tumbas escalonadas de piedra, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, profundizando en su arquitectura y en la fascinante historia de una dinastía cuyos mausoleos reales han desafiado el paso del tiempo.

Tienes una nueva cita con el misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro.