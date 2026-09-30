cuatro.com 30 SEP 2026 - 11:27h.

La cita será de cuatro esta vez y es que los solteros acuden con sus perros al restaurante de 'First Dates'

Dos tendrán que gustarse pero tendrán que ser compatibles los cuatro

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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El restaurante de ‘First Dates’ vivirá una noche muy especial este lunes 5 de octubre a las 21:45 h. en Telecinco. Y es que el programa prepara una noche en la que los solteros acuden acompañados… ¡Por sus perros!

'Dog dates, amor a cuatro patas'

Como siempre, los solteros tendrán que gustarse pero lo que tradicionalmente es cosa de dos, se convertirá en multitud porque tendrán que ser compatibles los cuatro.

En 'Dog dates', amor a cuatro patas, los solteros irán al restaurante con sus perros y los veremos de todo tipo: más grandes, más pequeños, que ladran más o menos, que les gusta más salir o quedarse en casa... lo que hará la cita un pelín más complicada que lo habitual.

No te pierdas el especial de 'First Dates' este lunes 5 de octubre.