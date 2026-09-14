Todos los contenidos de 'En el punto de mira', disponibles en Mediaset Infinity

Los reportajes de Boro Barber, que utilizan la tecnología más avanzada, se encuentran ahora en Mediaset Infinity

Puedes encontrar los contenidos y programas íntegros de 'En el punto de mira' en Mediaset Infinity

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Toda la cobertura de 'En el punto de mira', el programa de reportajes realizados por Boro Barber con la tecnología más avanzada que se emite en Cuatro, se encuentra disponible en Mediaset Infinity.

Los vídeos de los momentos más interesantes de los reportajes así como los programas al completo están disponibles en Mediaset Infinity. Se puede acceder a través de la web o de la app, en el móvil, la tablet, el ordenador, la smart TV... Desde tu pantalla favorita y en tan solo un clic podrás rescatar los programas que no pudiste ver o los momentos que quieres volver a ver.

Los reportajes y las investigaciones de 'En el punto de mira' no solo se pueden ver en la televisión en Cuatro, sino que siguen en Mediaset Infinity.