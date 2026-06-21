Cuarto Milenio 21 JUN 2026 - 23:25h.

'Cuarto Milenio' desvela, junto a J. D. Barker, la terrible historia real que se encuentra tras 'El pacto', su última novela

Descubre más de 'Cuarto Milenio' en MEDIASET INFINITY: programas completos, entrevistas, mejores momentos...

Compartir







‘Cuarto Milenio’ desvela el misterio de Wood Island junto a Javier Pérez Campos y el exitoso escritor J. D. Barker (autor de best seller como ‘El cuarto mono’ o ‘Los crímenes de la carretera’), quien buscando inspiración para una de sus novelas, 'El pacto', se encontró con una inquietante verdad que tiene que ver con dos esqueletos hallados en las playas de un lugar que parecía bucólico.

¿Qué sucedería si eres escritor y, mientras te documentas para tu próxima novela te encuentras con una verdad alucinante? Esta es la historia de dos cuerpos enterrados y una historia sepultada con una isla como único testigo mudo. Javier Pérez Campos lleva a cabo una investigación para destapar lo que sucedió en este lugar de Nueva Inglaterra.

J. D. Barker ha escrito ‘El pacto’, en cuya cubierta aparece una misteriosa casa ubicada en una isla. Buscando inspiración para este nuevo libro que trata sobre una casa encantada, se fija en Wood Island y en un edificio fantasmagórico de esta isla. Pronto se dio cuenta de que la realidad era mucho más impactante de lo que él podría imaginar como novelista.

La entrevista al escritor J. D. Barker

“Los lugares de este libro son todos reales. La casa encantada es una casa real que se puede visitar. Muchos de los hechos que utilizo se basan en cosas que realmente sucedieron”, desvela el escritor en una entrevista para ‘Cuarto Milenio’. Cuenta que la primera vez que pisó Wood Island quiso irse, pero es incapaz de explicar la razón, “fue algo instintivo”.

“Cuando empecé a investigar me di cuenta de que habían pasado muchas cosas malas en ese lugar. Cuanto más indagaba en la historia y su ubicación, encontraba más combustible para el libro y la propia isla se volvía un poco más oscura cada día”, añade Barker. Y es que Wood Island fue una zona de cuarentena para la fiebre amarilla y, como los confinados no mejoraron en salud, murieron allí.

Pero no fueron estas las únicas muertes que se produjeron en este lugar. En los años 70, una pareja encontró dos cuerpos enterrados superficialmente en la arena. Barker investigó sobre esto, pero no halló respuestas: “La idea es que, cuando alguien desaparece así, se libera una energía y esa energía tiene que ir a alguna parte así que, cuando está en una isla, esa energía queda básicamente en el aire”.

Barker considera, por tanto, que el hecho de que haya habido tantas muertes en Wood Island, hace que la isla tenga una energía particular y cargada y que “tenga esa sensación de parecer viva”. La investigación de Barker va más allá y descubrió la aparición de una niña de cinco años en esa misma playa. Dicen haberse producido fenómenos paranormales en la única casa que tiene la isla.

“Tiene una personalidad extraña, como un ser vivo que respira. Así que, cuando la ves desde la playa, la casa parecía como si me devolviera la mirada. Hay una presencia allí, es difícil de explicar”, detalla el escritor cuando habla de las sensaciones que le produce este misterioso lugar.

El análisis de ‘Cuarto Milenio’ sobre Wood Island

‘Cuarto Milenio’ ha encontrado un documento periodístico en el que se detalla que el FBI estuvo investigando el hallazgo de estos huesos en los años 70. Barker no tenía constancia de ello y ha alucinado cuando el equipo del programa se lo ha trasladado. Javier Pérez Campos desgrana toda la información que hay en torno a esta misteriosa isla.

Los cuerpos hallados pertenecieron al de una mujer de unos veinte años y una niña de unos diez. Había restos de astillas, luego pudieron haber sido enterradas en un ataúd. Lo importante es que, a raíz de la publicación de la novela ‘El pacto’, las autoridades van a reabrir la investigación para buscar los huesos, para saber dónde están y para aplicar los métodos genéticos de ADN actuales para intentar descifrar es enigma de esos cuerpos que tienen más de cien años de antigüedad.

J. D. Barker escribió el final de ‘El cuarto mono’ en el hotel de ‘El resplandor’

Por otro lado, J. D. Barker ha confesado que escribió el final de su novela emblemática ‘El cuarto mono’ en el hotel que inspiró a Stephen King para escribir ‘El resplandor’ y que se alojó en la misma habitación que el novelista. Allí, Barker experimentó algo paranormal.