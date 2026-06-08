Cuarto Milenio 08 JUN 2026 - 00:12h.

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Esta semana, Juan Soto Ivars trae hasta la nave del misterio un libro que Knut Hamsun escribió para demostrar que no estaba loco: 'Por senderos que la maleza oculta'. Esta obra la escribe Hamsun en el manicomio donde lo recluyen tras la Segunda Guerra Mundial, lugar en el que cumple "condena" por apoyar a los nazis que habían invadido su país, Noruega.

Knut Hamsun fue uno de los novelistas y dramaturgos noruegos más influyentes del siglo XX y también ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920. El considerado como padre de la literatura psicológica moderna gracias a su técnica del monólogo interior, quedó sin embargo profundamente señalado por su apoyo entusiasta a Adolf Hitler y al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras la publicación de esta su última obra, la sociedad noruega se enfrentó a un dilema moral que aún hoy divide a la crítica literaria: cómo separar el genio literario de la cuestionable moral de su autor. Aunque la obra demostró de forma incontestable la agudeza mental de Hamsun, el desprecio público no desapareció: los ciudadanos devolvían sus libros por correo a su casa en señal de protesta.

El caso de Hamsun, analizado por Soto Ivars en 'Cuarto Milenio', trasciende la biografía del noruego para abrir el eterno debate: la cancelación y la relación entre el artista y su obra.