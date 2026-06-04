Descubre cuál ha sido el resultado tras aceptar el reto de '100% únicos' de improvisar una canción para el programa

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Entre pregunta y pregunta, Aitor Brutón reta a Los Morancos en '100% únicos' a atreverse a hacer una canción o un 'sketch' para el programa.

Sin dudarlo ni un segundo, César Cadaval se arranca y comienza a tocar las palmas. A él se le une su hermano mayor, mientras todos escuchan atentamente cuál es la letra que le pone el mismo.

Así crean un momento único y mágico en el programa. Los integrantes del mismo aplauden cuando terminan de cantar, mientras que la persona que les ha lanzado el reto se acerca a abrazarles.

"Ha salido regular pero bueno, así en frío no está mal", confiesa el menor de los hermanos. Sin embargo, el presentador Daniel Gúzman alaba su "capacidad" para improvisar.