Los Morancos improvisan una canción dedicada a '100% únicos' y sorprenden con el resultado: "Así en frío no está mal"
Descubre cuál ha sido el resultado tras aceptar el reto de '100% únicos' de improvisar una canción para el programa
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Entre pregunta y pregunta, Aitor Brutón reta a Los Morancos en '100% únicos' a atreverse a hacer una canción o un 'sketch' para el programa.
Sin dudarlo ni un segundo, César Cadaval se arranca y comienza a tocar las palmas. A él se le une su hermano mayor, mientras todos escuchan atentamente cuál es la letra que le pone el mismo.
Así crean un momento único y mágico en el programa. Los integrantes del mismo aplauden cuando terminan de cantar, mientras que la persona que les ha lanzado el reto se acerca a abrazarles.
"Ha salido regular pero bueno, así en frío no está mal", confiesa el menor de los hermanos. Sin embargo, el presentador Daniel Gúzman alaba su "capacidad" para improvisar.