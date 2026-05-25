Cuarto Milenio 25 MAY 2026 - 00:16h.

'Cuarto Milenio' ahonda sobre una teoría conspiranoica sobre la llegada de la droga a España

Descubre más sobre 'Cuarto Milenio' (programas completos, secciones, reportajes...) en 'Mediaset Infinity'

Compartir







Hace unas semanas, ‘La nave del misterio’ estrenó la sección ‘El cómic de Cuarto Milenio’. Ahora, el programa capitaneado por Iker Jiménez recrea en el mismo formato la llamada ‘Operación H’ gracias al trabajo de Manu Fernández y Fran Ramírez.

Todo surge de una vieja grabación de la videoteca de TVE donde el cineasta Eloy de la Iglesia y el escritor Antonio Escohotado hablaban de esta operación en la que, según las palabras de Iker Jiménez, “nada es azar, nada es lo que parece y todo está conectado: los tres pilares para cualquier conspiración”.

Según la teoría de la conspiración, la llegada de la heroína a España fue para “desmovilizar a sectores sociales juveniles que estaban dando muchos problemas. En los últimos cuarenta y cinco años, esta conspiración H ha dado para muchos libros, aunque no se habla de ello”, detalla Iker antes de disfrutar del cómic.

Todo sobre la 'Operación H'

En invierno del año 1980, se produjo una enorme expansión en torno a los cinturones de grandes urbes españolas. Entre San Blas y Canillejas, nació el Kung-Fu, un conocido delincuente. La falta de dinero hizo que surgieran bandas de delincuentes, que cada vez actuaban con más prisa, más agresividad y más armas.

Llegó la heroína y esto provocó que los jóvenes necesitasen más dinero para poder consumir. Tiroteos, persecuciones policiales… el cine mostró esta parte, pero se olvidó de otra, la cual ha sido rescatada por sociólogos e investigadores. ¿Hubo fuerzas ocultas que dejó que llegara a España un cargamento de heroína proveniente de Oriente Medio?

“Según los teóricos de esta conspiración, la Operación H se centró en País Vasco, Barcelona y Madrid, aquellos lugares donde la ola de delincuencia era absolutamente insoportable por grandes casas de la sociedad. Miles de jóvenes perdieron la vida ante el caballo de la muerte. Fue tal el impacto que algunos creen que fue una de las páginas secretas de nuestra reciente historia”.

Iker Jiménez reflexiona sobre la conspiración en torno a la ‘Operación H’

Tras ver los detalles de esta teoría conspiranoica a través del cómic, Iker Jiménez toma la palabra para reflexionar sobre esta teoría conspiranoica que apunta a que se buscó la desmovilización de los jóvenes en España, de convertirlos en zombis con la llegada de la heroína.