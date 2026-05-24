Cuarto Milenio 24 MAY 2026 - 23:00h.

La empresa de robótica marina Ocean Infinity ha utilizado drones submarinos de última generación para peinar miles de kilómetros cuadrados en el Océano Índico meridional

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El misterio más indescifrable de la aviación moderna regresa a la mesa de ‘Cuarto Milenio’ en un momento de absoluto punto de inflexión. Han pasado 12 años desde que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se desvaneciera en las pantallas de radar con un total de 239 personas a bordo. Ahora, Iker Jiménez se pone al frente de una ardua investigación que desgrana los últimos y sorprendentes hallazgos.

Las nuevas tecnologías de rastreo submarino y los datos satelitales recientemente desclasificados podrían reescribir la historia del Boeing 777 que se esfumó sin prácticamente dejar rastro.

Para desentrañar el conjunto de incógnitas que desde el principio rodean el caso, Iker Jiménez reúne a dos expertos en la materia como son el escritor Javier Sierra y el consultor aeronáutico Ignacio Rubio. Juntos examinan las anomalías técnicas del trayecto y otros puntos de la investigación que podrían contener la clave de lo sucedido. ¿Se trató de un fallo técnico catastrófico, de un secuestro impecablemente ejecutado o de una acción deliberada desde la propia cabina de mando?

Las teorías sobre el MH370 de Malaysia Airlines

Acción deliberada del piloto : El capitán Zaharie Ahmad Shah planificó un suicidio masivo. Se halló una ruta idéntica en el simulador de su casa semanas antes, y apagó los transpondedores justo en el cambio de espacio aéreo.

: El capitán Zaharie Ahmad Shah planificó un suicidio masivo. Se halló una ruta idéntica en el simulador de su casa semanas antes, y apagó los transpondedores justo en el cambio de espacio aéreo. Secuestro por Terceros: Alguien ajeno a la tripulación tomó el control físico o remoto de la aeronave y voló de forma oculta esquivando radares militares. Dos pasajeros viajaban con pasaportes robados, aunque fueron descartados originalmente.

Alguien ajeno a la tripulación tomó el control físico o remoto de la aeronave y voló de forma oculta esquivando radares militares. Dos pasajeros viajaban con pasaportes robados, aunque fueron descartados originalmente. Fallo Técnico Catastrófico: Un incendio o descompresión súbita incapacitó a los pilotos. El cargamento llevaba 225 kg de baterías de litio inflamables, esto explicaría el giro inicial buscando un aeropuerto de emergencia.

Un incendio o descompresión súbita incapacitó a los pilotos. El cargamento llevaba 225 kg de baterías de litio inflamables, esto explicaría el giro inicial buscando un aeropuerto de emergencia. Giro Fantasma / Hipoxia: La tripulación quedó inconsciente y el avión voló en piloto automático, consumiendo todo su combustible durante 7 horas hacia el sur del Índico. Los "pings" de satélite confirman que siguió activo hasta el amanecer.

El contexto de la Investigación Actual

La última búsqueda submarina de los restos del avión llevada a cabo por Ocean Infinity ha finalizado sin éxito descartando así en cierta medida el accidente violento en aguas del Índico.

Al descartarse nuevas zonas geográficas, los analistas centran el debate en si la nave realizó un amerizaje suave controlado, algo que explicaría la falta de señales catastróficas de impacto violento a alta velocidad. El consultor aeronáutico Ignacio Rubio analiza en la nave del misterio los detalles que apuntan a teorías distintas a la "oficial".