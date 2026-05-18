Logo de cuatrocuatro
Logo de 100% Únicos100% Únicos
Promos

Mónica Naranjo y Maxi Iglesias, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro

Mónica Naranjo y Maxi Iglesias, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro
Maxi Iglesias. cuatro.com
Compartir

El miércoles 20 de mayo a las 23:00, en Cuatro, te espera una nueva entrega de '100% Únicos', con la cantante Mónica Naranjo y el actor Maxi Iglesias.

Ambos se sentarán con los reporteros más únicos de la televisión para mostrar su lado más humano y vulnerable en una conversación emocionante, divertida y llena de honestidad.

Tienes una cita el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro con 100% Únicos.

Temas