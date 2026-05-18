Mónica Naranjo y Maxi Iglesias, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro

Practica Cuatro 18 MAY 2026 - 12:42h.

No te pierdas la nueva entrega de '100% Únicos', con Mónica Naranjo y Maxi Iglesias

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

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El miércoles 20 de mayo a las 23:00, en Cuatro, te espera una nueva entrega de '100% Únicos', con la cantante Mónica Naranjo y el actor Maxi Iglesias.

Ambos se sentarán con los reporteros más únicos de la televisión para mostrar su lado más humano y vulnerable en una conversación emocionante, divertida y llena de honestidad.

Tienes una cita el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro con 100% Únicos.