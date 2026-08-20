Consta tan solo de tres ejercicios, pero ejecutados con alta intensidad buscando el máximo en 20 minutos

El actor ha compartido también cuál es su mejor marca personal y muchos se han lanzado a intentar batirla

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El actor Tom Holland, que en los últimos meses lo ha estado dando todo para interpretar su versión más musculada de Spider-Man en la nueva película del superhéroe, ha compartido la supuesta rutina de ejercicios que ha estado realizando para ello y, como cabía esperar, no ha tardado en propagarse por las redes sociales, donde ya la han convertido en todo un reto viral.

En apariencia, parece bastante sencillo, porque se compone únicamente de tres ejercicios, –al menos en lo que ha compartido–, pero la realidad es que puede resultar una rutina muy explosiva, que busca exprimirnos en cada movimiento, para los cuales, como advierten los expertos, hay que estar preparados como mínimo para ejecutarlos técnicamente de forma correcta.

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El reto viral de Tom Holland

Para ponerse como Peter Parker, concretamente, Tom Holland, de 30 años, lo que ha compartido es un test de CrossFit llamado ‘Cindy’, consistente en una superserie de tres ejercicios que se debe ejecutar tantas veces como se pueda en 20 minutos: cinco dominadas; 10 flexiones y 15 sentadillas. Así un ejercicio tras otro, buscando el máximo en ese intervalo.

“Creo que mi récord son 27”, llegaba a decir en una entrevista. Y claro, basta haberlo compartido y haber dejado su marca para que una horda de seguidores y amantes del deporte se hayan puesto a tratar de completarlo y superarlo.

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Ese es el reto: llegar al menos a 27 rondas como el actor, pero especialistas como Iñaky García, entrenador y CEO de KY-Fit Live, avisan: “Entrenar no consiste en tener retos constantes, porque si no pierdes el verdadero valor que te da el entrenamiento, que es tu salud”.

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El británico de 30 años está en muy buena forma y hacerlo sin preparación, advierten, “no es que sea una locura, es que no tiene ningún sentido”. “Primero tienes que tener los tres movimientos perfectamente establecidos y aprendidos porque lo que vas a hacer es entrenarnos a una intensidad muy elevada”, señala.

La rutina es un test, y no un entrenamiento, indica Iñaky García, que en declaraciones a Noticias Cuatro apunta: “Como entrenamiento no tiene ningún sentido hacerlo solo. Seguramente el preparador de Tom Holland lo habría hecho con él. Hace tres meses, cuatro meses, estaría evaluando su situación actual”, explica.

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Respecto a con qué podríamos completar esta rutina, señala: “Tienes que trabajar fuerza, tienes que hacer mucho trabajo de tracción y estabilización. También tienes que hacer mucho trabajo del centro del cuerpo”, detalla.

En este sentido, y con todo, lo importante es tener cabeza y dar los pasos adecuados sin excederse. Sobre todo porque, como le sucede a Spider-Man con Hulk, siempre habrá alguien más fuerte.