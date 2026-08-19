La normativa española fija unos estándares destinados a garantizar que las estructuras puedan resistir a las sacudidas de los terremotos

Momentos de miedo e incertidumbre durante los ocho segundos que duró el terremoto de Granada: se temen más réplicas

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GranadaGranada se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y los terremotos registrados en los últimos días han vuelto a poner el foco en la seguridad de sus edificios. Por el momento, los seísmos no han causado víctimas mortales y los daños registrados en las construcciones han sido moderados.

Una de las principales razones por las que no haya habido que lamentar muertos ni grandes desastres naturales es que la ciudad cuenta con una normativa antisísmica que establece estrictos requisitos para la construcción de edificios. La normativa vigente desde 2002 fija unos estándares destinados a garantizar que las estructuras puedan resistir las sacudidas provocadas por un terremoto.

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Las medidas de protección

Los expertos señalan que, durante un seísmo, la resistencia de los edificios es fundamental para determinar la gravedad de los daños. Las estructuras están diseñadas para mantenerse en pie ante movimientos sísmicos importantes, aunque algunos elementos secundarios pueden resultar afectados.

Barandillas, cristales, elementos decorativos y otros componentes que no forman parte de la estructura principal pueden sufrir daños con mayor facilidad. Por este motivo, salir a la calle mientras está ocurriendo un terremoto tampoco es recomendable, ya que pueden caer objetos o romperse cristales de los edificios.

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España cuenta con medidas de protección frente a los terremotos, aunque la preparación de sus construcciones no es comparable con la de países como Japón, donde la actividad sísmica es mayor y los edificios están diseñados para soportar aceleraciones mucho más fuertes.

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Simuladores para conocer si las edificaciones aguantan los terremotos

En España se utilizan también simuladores sísmicos para comprobar el comportamiento de las estructuras. Estas pruebas permiten estudiar cómo responderían los edificios ante terremotos.

La normativa, además, puede modificarse si en el futuro cambian las estimaciones sobre el nivel de actividad sísmica de una zona debido a nuevos conocimientos geológicos.

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Por ahora, los edificios de Granada están preparados para hacer frente a los terremotos dentro de los límites previstos por la normativa. Tanto las construcciones más recientes como edificios históricos han demostrado su resistencia. Un ejemplo es la Alhambra, que continúa en pie después de haber soportado numerosos terremotos a lo largo de su historia.