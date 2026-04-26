Cuarto Milenio 26 ABR 2026 - 23:40h.

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Según la IA, el término "camaleón" puede usarse para describir a personas con una alta capacidad de adaptación que cambian su comportamiento, opiniones o actitud según el entorno o las personas con las que interactúan.

A veces, esta adaptación extrema se muestra como un síntoma de trastornos como el Límite de la Personalidad, un trastorno donde la persona "refleja" la personalidad de otros llegando incluso a converse a sí misma de su nueva identidad, es el llamado "mirroring" o "efecto espejo".

Es el caso de Julia Wandelt, la joven polaca que en el año 2023 se hizo viral al asegurar en redes sociales que era la desaparecida Madeleine McCann. La joven no solo aseguró ser la pequeña Maddie, si no que llegó a acosar a la familia de la niña desaparecida hasta que una prueba de ADN corroboró que no era Madeleine.

Los psicólogos forenses que analizaron el caso de Julia Wandelt sugirieron que con casi total seguridad la chica sufría un delirio de identidad derivado con mucha probabilidad de una infancia traumática con la consecuente falta de recuerdos claros.

Personas como Julia adoptan identidades ajenas para dar sentido a sus propias vidas o para buscar atención externa. Pero el de Julia no es el único caso de "camaleones". En el año 1928 el mediático caso de Arthur Hutchins Jr. Copó titulares y llegó a engañar a las autoridades policiales; también el caso del impostor Brian Rini, quien afirmó ser un niño desaparecido ocho años antes hasta que el ADN revelara que mentía.

El investigador Alfon Arranz y el médico psiquiatra José Miguel Gaona visitan la nave del misterio para analizar estos y otros casos de personas camaleón que cometen estos dolorosos fraudes.