El Lourdes barcelonés: las apariciones marianas de Can Cerdà que movilizaron a miles de fieles

Cuarto Milenio 27 ABR 2026 - 00:10h.

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Hace algunas décadas, concretamente en el año 1974, una mujer llamada Josefa (a quien después se conocería como ‘Pepita’) afirmó haber escuchado una voz celestial que la guiaba hasta un paraje cercano a Can Cerdà, en Horta, Barcelona.

Pepita se convirtió en poco tiempo en la protagonista de experiencias místicas que eran seguidas por decenas de personas que viajaban hasta la masía catalana. Según los relatos del momento, la Virgen le pidió a Pepita que se construyese un santuario en ese lugar dedicado a la oración y la conversión.

El fenómeno, que atrajo a miles de peregrinos durante dos décadas, llegó a conocerse como ‘El Lourdes barcelonés’. Aunque en el lugar se encuentra una capilla dedicada a la Virgen, lo cierto es que la Iglesia se mantuvo escéptica sobre los supuestos poderes místicos de Pepita.

Pepita moría el 30 de agosto de 1978, cerca de cuatro años después de comenzar las presuntas apariciones de Can Cerdà. Antes de morir, la mujer recibió la prohibición, por orden del Cardenal de Barcelona, de acudir al paraje: “Ella obedeció y no regresó, pero llegó a afirmar que la Virgen se le seguía apareciendo en el lugar en el que se encontrase”.