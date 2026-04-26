Cuarto Milenio 26 ABR 2026 - 23:15h.

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Mucho se ha hablado sobre diversos aspectos que afectan a nuestra mente y salud mental, pero ‘Cuarto Milenio’ quiere dar un paso más allá y señalar algo que podría ser clave y afectar de manera negativa a la mente: la contaminación. Todos intuíamos que la contaminación que rodea al mundo desde hace bastantes décadas nos afectaba, pero ¿de qué manera afecta a nuestro ser, a nuestro yo, nuestra mente?

Los últimos hallazgos ponen en jaque a la población entera. Iker Jiménez ahonda en este tema que relaciona la polución con la esquizofrenia junto al doctor José Alonso Ruiz (médico radiólogo y profesor de medicina): “Han aumentado muchísimo los niveles de enfermedades mentales serias como la esquizofrenia, la depresión, el TDH, trastornos del espectro autista”.

La relación entre la contaminación y la salud mental

¿Por qué en una sociedad, cada vez más avanzada, con mejores medios, aumentan los casos de suicidios?, se pregunta el doctor Alonso. “Me sorprende que hay estudios científicos que investigan cómo afecta a nuestro cerebro la contaminación ambiental. Existen artículos en revista de muy alto impacto que señala una relación directa entre lo que es la esquizofrenia con la contaminación que sufrimos, sobre todo atmosférica, del ambiente. Tiene una repercusión muy importante en la salud física y cerebral”.

En este sentido, el doctor Alonso hace un exhaustivo análisis de los distintos componentes contaminantes con los que estamos en contacto y que pueden mermar nuestra salud y nuestro sistema y que esto repercute en el cerebro y en sus estructuras internas, a las zonas de nuestras percepciones, sentimiento y afectividad. “Las sustancias que estamos respirando no solo van al torrente sanguíneo, sino que entran en las zonas cerebrales”.

“Cuando llegan al cerebro por una zona que es conexión directa. El tálamo lo que hace es regular, pero en el tema lo olfatorio, no pasa por aquí. Pasa por la zona más interna, más directa (…). Ojo con la contaminación porque está produciendo niveles muy altos de depresión que conducen al suicidio y de esquizofrenia”, es parte de la explicación del doctor.