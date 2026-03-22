Cuarto Milenio 22 MAR 2026 - 23:20h.

ECM, el estudio pionero en España que podría cambiar la manera de entender la consciencia entre la vida y la muerte

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ECM (Experiencias Cercanas a la Muerte) es un estudio pionero relacionado con experiencias cercanas a la muerte y que se ha realizado en España. Iker Jiménez ahonda en esta investigación de la mano de Álex Escolá-Gascón (psicólogo y profesor de estadística en la Universidad Pontificia de Comillas) y el doctor Julián Benito León (neurólogo y profesor en la Universidad Complutense de Madrid) responsables de este estudio pionero que mezcla la ciencia con el misterio.

El titular sería que este estudio ha revelado resultados que podrían cambiar la manera en que entendemos la consciencia entre la vida y la muerte. Para poner en contexto, Escolá-Gascón nos habla de un tema concreto, el cual le sirvió como puerta de entrada para comenzar a investigar. Habla de Marisa, una mujer que se somete a un trasplante y entra en parada cardiorrespiratoria “y tiene la sensación, subjetiva, de salir del cuerpo”.

“Manteniendo su lucidez, se ve a sí misma en la cama mientras os médicos están articulando. Inicialmente, lo que percibe es confusión, una sensibilidad muy alta a las luces y, poco a poco, va descubriendo que posee libertad para moverse por los pasillos, percibiendo información. Llegó a narrar que se fue al ala de maternidad del hospital y volvió…

… Se metió en una salita en la que había médicos hablando del trasplante y comentaban si sabía lo que la hija le había dicho sobre la compatibilidad del trasplante, si salía mal. Al notar una especie de estruendo, vuelve, se acopla. Al despertar, tiene este recuerdo y justamente esa conversación entre los médicos había sucedido. Cuando Marisa lo cuenta, llama la atención”, relata Álex.

Este caso demostraría que una persona puede obtener información mientras se encuentra en una ECM. Científicamente, no se percibía que eso pudiera ocurrir, pero si lo ha registrado la pregunta es ¿cómo ha ocurrido eso? ¿Ha salido de su cuerpo o se trata de una sensibilidad superior para la que aún no hay explicación? ¿Cuáles son los límites de la percepción?

Las tres hipótesis de la ciencia para explicar qué sucede durante las ECM

Ante esto, ¿qué dice la ciencia sobre las ECM? Barajan tres hipótesis: 1) se produciría una tormenta química durante la parada que justificarían las sensaciones que se tienen (la dopamina podía crear sensación de hiperrealidad); 2), cuando baja el oxígeno, que hace que el cerebro funcione mal, se produce la visión del túnel o de salir del cuerpo; y 3), la última sinfonía de la vida, cuando se corta la sangre al cerebro se produce una activación rápida de luces en el cerebro y hay pacientes que experimentan un resurgir en el cerebro, como si fuese su última sinfonía, de supervivencia, que puede durar unos minutos antes de un apagón.

El hecho de que no se tenga una respuesta a estas preguntas es lo que les haya llevado a Escolá y a León a investigar sobre cuáles son los límites de la vida y cuáles son los mecanismos a través de los cuales el cerebro actúa y lucha para sobrevivir. Este trabajo significa que el campo de neurología se atreve a investigar sobre este tema que mezcla las ECM con la computación cuántica.

Los detalles de la investigación de Escolá-Gascón y Benito León

Escolá desvela cómo rastrearon a cerca de 15.000 pacientes con riesgo de entrar en parada cardiorrespitaria y emitieron dos tipos de sonidos concretos (de la naturaleza y música creada por él mismo) y luego se le pregunta al paciente cuando recuerda: “Sobre diez, casi un seis y medio de aciertos de personas con ECM recordaron sonidos que nunca antes se habían hecho públicos previamente”. Este estudio demuestra que las ECM no son alucinaciones.