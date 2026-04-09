Cuarto Milenio 09 ABR 2026 - 16:17h.

Iker Jiménez investiga a fondo esta curiosa unión

Disfruta del último programa de 'Cuarto Milenio' en Mediaset Infinity

Compartir







El próximo domingo 12 de abril, Iker Jiménez investiga a fondo en 'Cuarto Milenio' la curiosa y lejana unión entre el hombre neandertal y la mujer sapiens.

''De este matrimonio primitivísimo, por llamarlo de alguna forma, descendemos casi todos, pero ¿por qué fue así?'', pregunta el presentador y avanza que en el próximo programa se desvelarán todos los misterios y secretos.

¡No te lo pierdas! El domingo a las 21:15h, en Cuatro.