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'Cuarto Milenio' desvela los misterios de la unión entre el hombre neandertal y la mujer sapiens: el domingo, a las 21:15h

'Cuarto Milenio' desvela los misterios de la unión entre el hombre neandertal y la mujer sapiens: el domingo, a las 21:15h
'Cuarto Milenio'. cuatro.com
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El próximo domingo 12 de abril, Iker Jiménez investiga a fondo en 'Cuarto Milenio' la curiosa y lejana unión entre el hombre neandertal y la mujer sapiens.

''De este matrimonio primitivísimo, por llamarlo de alguna forma, descendemos casi todos, pero ¿por qué fue así?'', pregunta el presentador y avanza que en el próximo programa se desvelarán todos los misterios y secretos.

¡No te lo pierdas! El domingo a las 21:15h, en Cuatro.

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