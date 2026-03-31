Lara Guerra 31 MAR 2026 - 22:17h.

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Nicolás tiene 36 años, es estudiante y colombiano que vive actualmente en Granada. A Carlos Sobera le cuenta que lleva aproximadamente 6 meses en España haciendo un máster enfocado en el emprendimiento porque es algo que le apasiona. Su idea es quedarse a vivir en este país por lo que busca a una persona para un proyecto futuro; le gustan las mujeres femeninas y divertidas.

Por la puerta llega Anaquiel, una empresaria de 32 años que llega desde Sevilla para encontrar a su persona ideal. Se considera perfecta porque tiene físico, mentalidad y corazón, asegura. Ya desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y ella confiesa al restaurante de 'First Dates' que esperaba alguien más "malote"; y él también esperaba una chica diferente, "más alta".

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan descubrir si pese a que el físico de cada uno no ha sido el que más esperaban, están destinados a formar algo bonito. Ana de primeras sentía que podía estar despertando algo de ilusión en su cuerpo, pero no sentía nada sexual.

En este momento, la soltera le comenta a su cita que le gustan los chicos activos para estar "siempre entretenidos". Pese a sus anteriores comentarios sobre el físico, la soltera poco a poco va notando como Nicolás le atrae cada vez más.

Ana: "Es bueno cuando el fuego se expande"

Esa química se ha ido transformando en puro fuego, y así hemos podido comprobarlo cuando la pareja ha finalizado su cena y han disfrutado de unos momentos únicos en la sala de intimidad total. Ana y Nicolás cada vez estaban más juguetones, de hecho ella misma comentaba que "es bueno cuando el fuego se expande".

El de Colombia se levantaba para hacer un "experimento" y apagar la luz de la sala; tras esto se acercaba para besarla; sin embargo, ella le frenaba en seco para tomar las riendas del apasionado beso. Al finalizarlo ella entre risas le comenta que "he visto que vas armado"