El hábito de una soltera provoca el rechazo de su cita: “No tiene autocontrol”

First Dates 30 MAR 2026 - 23:00h.

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Alejandro, de 27 años, inversor y emprendedor de Madrid, reconoce que le atraen las mujeres rubias porque son “un peligro” y que el físico es muy importante para él: “Si no hay una base, no podemos construir nada”. Por su parte, Eyreen, de 30 años y profesora de inglés en Barcelona, al conocer a Alejandro comenta: “Físicamente no era lo que yo esperaba, pero me he dado cuenta de que por dentro tiene más chicha”.

Durante la cita, hablan sobre sus gustos y coinciden en que no les gusta salir de fiesta: “En la noche no suele haber nada bueno”. Sin embargo, surge un pequeño conflicto cuando Alejandro le pregunta a Eyreen si fuma, y ella le confirma: “Es la única tara que tengo, pero estoy intentando dejarlo”.

Alejandro: "No creo que sea tan difícil dejarlo"

A Alejandro no le ha gustado que ella fume y Eyreen lo nota: “Me ha quitado un punto, porque se lo he visto en la cara”. Alejandro añade con contundencia: “La gente que fuma no tiene autocontrol, no creo que sea tan difícil dejarlo”, dejando claro que ese hábito le supone un obstáculo.

Más adelante, la conversación gira hacia el deporte, una de las pasiones de Alejandro: “Le doy duro al gimnasio”. En un momento de confianza, Eyreen decide compartir un dato más privado de su vida: “Hace como cuatro años pesaba 120 kilos y ahora he bajado a 70 kilos”. Alejandro se muestra impresionado: “Es de admirar, es una persona muy perseverante”.