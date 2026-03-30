Una soltera viene acompañada de su hija para que le dé el visto bueno a su cita: “Yo vengo a dar el okey”

First Dates 30 MAR 2026 - 22:50h.

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Mari Paz, una ama de casa madrileña de 70 años, llega acompañada a 'First Dates' de su hija Inma con una misión clara: “Yo vengo a dar el okey”. Tras separarse hace cinco años de la que fue su única pareja: “era el amor de mi vida hasta que dejó de serlo porque los cuernos, yo no los aguanto”, se abre de nuevo a la posibilidad de ilusionarse.

Su hija tiene muy claro lo que busca para ella: alguien que le devuelva esa chispa. “Que tenga esa cosita que a todos nos apetece, que nos manden un mensaje, sentirte querido… algo romántico me gustaría que ella volviera a sentirlo”, explica. Además, Inma detalla el perfil ideal: hombres divertidos, con conversación y, por supuesto, con ganas de bailar, una de las grandes pasiones de Mari Paz.

Inma: "Me parece un hombre encantador, súper simpático. Has pasado la prueba"

Por su parte, Manuel, un mecánico jubilado de 74 años, llega ilusionado a la cita con un ramo de flores. Sin embargo, al conocer a Inma, se confunde y piensa que ella es su cita: “Es una chica muy guapa, tiene una cara preciosa, me gusta mucho”. Inma, decide seguirle el juego un momento mientras le hace algunas preguntas clave: quiere saber si es adecuado para su madre. Manuel le cuenta que es de Albacete y que tiene seis hijos, aunque todos ya independientes.

Finalmente, Inma le aclara la situación a Manuel: no es ella la cita, sino la hija de la mujer a la que va a conocer. Le devuelve las flores para que se las entregue a Mari Paz y le da su aprobación: “Me parece un hombre encantador, súper simpático. Has pasado la prueba”.