First Dates 30 MAR 2026 - 23:15h.

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Juampy, de 42 años, dependiente de un sex shop en Málaga, llega a 'First Dates' con una actitud desenfadada y fiel a su personalidad, sorprendiendo a Carlos Sobera con su look atrevido: “¡Qué estilazo! Esto para mí estaría bien”. Como detalle, decide llevar un regalo muy ligado a su trabajo: “un slip comestible”.

Su cita es Jesús, de 50 años, carnicero de Madrid, que ya había participado anteriormente en el programa: “Conecté con el chico muy bien, pero se quedó en amistad”. Jesús le da un pañuelo a Carlos para que se lo entregue, pero Carlos le indica que se lo dé él mismo y le entrega el detalle de Juampy a Jesús.

Jesús: "No es ni bonito, lo he visto vulgar"

Al principio, Jesús no identifica lo que es el regalo, pero al darse cuenta se muestra visiblemente incómodo: “Me parece fuera de lugar, es una persona que no me conoce de nada, no me ha visto la cara, no me ha leído mis ojos. No creo que sea el regalo más apropiado en una cita a ciegas”.

Jesús no sale de su asombro ante el detalle: “¿Se come esto? Bueno, se lo comerá él, porque no me gustan mucho las chuches, soy más de carne cruda”. Además añade: “No es ni bonito, lo he visto vulgar”.