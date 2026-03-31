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En la barra del restaurante más famoso de la televisión, el soltero le confiesa a Matías y Carlos Sobera que tiene numerosas habilidades. Una de ellas es que si le dicen una fecha cualquiera del calendario es capaz de decir qué día de la semana fue.

"¿En serio? Eso es muy difícil", apunta el presentador antes de ponerle a prueba con 18 de abril de 1945. Acto seguido el soltero responde "miércoles", lo que deja a cuadros a Carlos Sobera: "¡Esto hay que comprobarlo de inmediato!". Sin embargo, no puede explicar cuál es el método que utiliza para llegar a ese día porque "se pierden", asegura.

El soltero no solo logra sorprender al presentador, también lo hace con su cita al descubrir en un abrir y cerrar de ojos el día de la semana que nació con tal solo decir su fecha de nacimiento. "Yo estoy muy impresionado", reacciona Carlos Sobera al escucharlo.

Mientras les acompaña a la mesa en la que tendrán su cita en 'First Dates', el presentador le pone en contexto a la soltera: "Él tiene altas capacidades y le digas la fecha que le digas sabe qué día de la semana es". De hecho, le vuelve a poner a prueba, en esta ocasión con 4 de marzo de 1308 y éste vuelve a acertar.