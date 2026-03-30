Un soltero queda desconcertado ante un comentario de su cita: “No te estaba haciendo un interrogatorio”
La cita entre Jesús y Juampy empieza con mal pie por un regalo y preguntas demasiado seguidas, que generan rechazo.
La cita entre Jesús y Juampy no ha empezado con buen pie, principalmente por el regalo que Juampy le hizo a Jesús, ya que a este último le pareció un detalle desafortunado para una primera cita, sobre todo teniendo en cuenta que no se conocían de nada: "Lo he visto vulgar”
Pero lejos de mejorar, la cita fue empeorando con el paso de los minutos. Juampy, con intención de conocer mejor a Jesús, empieza a hacerle varias preguntas sobre su vida, como su edad, sus aficiones y sus gustos. Sin embargo, esto no le gusta demasiado a Jesús, quien expresa su incomodidad de manera clara: “Me gusta más la conversación menos interrogatoria. No me estás dando opción a preguntar. Me ha creado rechazo”.
Juampy, sorprendido, no entiende cómo esperaba Jesús que encontraran cosas en común si no hacía preguntas él también: "No te estaba haciendo un interrogatorio". Pero Jesús explicó su punto de vista: “Eran preguntas muy seguidas y me saturaste un poquito, y te tenía que cortar”.
Además, Jesús le reveló a Juampy que en realidad ya se conocían de antes: “Tenemos gente conocida en común, estuviste en un evento de peluquería en el que coincidimos, hablamos un poco”. Ante esta información, Juampy se quedó completamente descolocado, porque no recordaba ni reconocía ese encuentro previo.