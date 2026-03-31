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Desde el principio Isabel le ha dejado claro a José Ramón que no va a querer una segunda cita y casi, casi, ni esta primera. Sin embargo, el soltero "va a aprovechar la mínima grieta para colarse".

Ambos trasladan su cena al reservado para cantar una canción en el karaoke. Allí la soltera se indigna al darse cuenta de que "no le sonaba de nada" los Red Hot Chili Peppers: "¿Este de qué va?".

Sin embargo, parece que el soltero no se ha percatado de su rechazo puesto que asegura al equipo que le ha visto "un poquito receptiva". Es más, le pregunta de nuevo si con sus 56 años no está bien, dado que su primera impresión no ha sido la que esperaba: "Pequeñito como Napoleón, pero bien".

La decisión final

José no tendría una segunda cita con Isabel por la primera impresión que ha tenido de él al verle entrar por la puerta del restaurante de 'First Dates': "Me has infravalorado completamente".

A la soltera tampoco le gustaría tener una segunda cita: "No congeniamos en muchas cosas y no tenemos un rollo igual. No me va tu rollo". De hecho, acaba por espantarse al escuchar la atrevida propuesta que le hace su cita: "Ves, es que no me mola nada tu rollo. Lo siento, nada, nada".

La extrema sinceridad de una soltera sobre la primera impresión que le ha causado su cita

Al ver a José Ramón, la cara de la soltera es un poema: "No me ha gustado". Algo de lo que se percata al instante su cita: "Lo primero que vi fue su mala expresión cuando me vio".

De hecho, el soltero no duda en preguntarle sobre el tema durante la cena. Isabel no tiene problema en reconocerlo y tira de una extrema sinceridad: "La cara es el espejo del alma". Una actitud que José Ramón define como "cortante".

"Yo te he visto muy chiquitito", confiesa. Unas declaraciones que no han gustado para nada a su cita: "¿Tú sabes que los hombres más chiquititos han tenido durante la historia del mundo más poder que otros? Por ejemplo, Napoleón. Chiquitito pero todo el mundo le temía".

Y es que, más allá del físico, los solteros no encuentran ningún punto en común que les acerque: "No pegamos ni con cola".