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Carlos Sobera lleva a Abril hasta la mesa del restaurante de 'First Dates' donde le espera su cita Pau, quien le ha traído de detalle un acuario hecho a mano por él. Al ir a saludarle, la soltera le pregunta primero si le gusta hacerlo con besos dado que como persona neurodivergente no le gusta el contacto físico repentino, explica al equipo del programa.

El soltero, por su parte, se ha percatado de que su cita también tiene autismo por varios rasgos: "La rigidez al principio de los nervios, la mirada, la pregunta, o cuando se ha sentado... Es habitual en la gente con autismo". La soltera, por su parte, confiesa al equipo que también intuía que lo tenía.

La importancia de tener un diagnóstico rápido

Abril asegura que de pequeña "casi lo único que hacía" era dibujar, mientras que Pau "estaba súper focalizado" con los acuarios, tanto que se metía en su propia burbuja. Y es que la soltera confiesa que "fue un poco complicado" por lo del autismo ya que no le diagnosticaron hasta los 14 años.

De hecho, añade que no entendía cómo no se habían dado cuenta hasta entonces porque "tenía muchos signos". Sin embargo, ella lleva yendo al psicólogo desde los tres años.

"Antes de eso pensaba que era una amargada, que era tonta porque no entendía las frases hechas ni los chistes", le señala al equipo. "Lo pasaba bastante mal porque no me comunicaba bien con las demás personas y sentía que no me entendían. Entré en una depresión profunda y usaba el arte como vía de escape", añade.

Al soltero le sucedió exactamente lo mismo que a su cita ya que lleva en seguimiento con el psicólogo desde los cuatro y, sin embargo, hasta los doce no fue diagnosticado.

"Tener un diagnóstico arregló muchas cosas que pensaba que estaban mal en mí. Darle un nombre a algo que piensas que hay mal en ti, darle una explicación, hace que todo tenga sentido", afirma la soltera.

La experiencia de dos solteros con el autismo

Alejandro, un soltero de 45 años procedente de Zamora, le confiesa a Carlos Sobera que durante su estancia en el colegio tendía a aislarse por un motivo: "Me lo detectaron a tarde, a los 36 años". "Noté algo raro, pero no sabía lo que era", añade. Sin embargo, fue el diagnostico lo que le hizo entender mejor qué le sucedía: "Me ayudaron bastante".

Pau, la cita de Abril, considera que el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es algo que se debería hacer siempre, al igual que con el resto de fechas importantes que hay.

Como persona con altas capacidades y autismo, asegura que le ha condicionado más el autismo en el momento de la comunicación: "Me cuesta mucho más seguirte la mirada". Aunque tener altas capacidades "tiene sus pros y sus contras".

Sin embargo, por el autismo sufrió bullying de pequeño. "Cuando aprendes a convivir con ello, a socializar y a gestionar tus obsesiones puedes disfrutar mucho e incluso que sea muy positivo", añade.

Un artista deja "sin palabras" a los solteros con una canción que significa "el amor eterno a la diversidad"

Carlos Sobera interrumpe las citas de 'First Dates' para presentar a Johann Sebastian Salvatori, un artista con un trastorno del aspecto del autismo, que va a interpretar "un tema maravilloso". El cantante cuenta su experiencia con el autismo y les interpreta una canción que para él se ha convertido en "la promesa de amor eterno a la diversidad".