Dos solteros graban un TikTok durante su cita: “Se le da muy bien”

First Dates 23 MAR 2026 - 22:50h.

Descubre al completo la cita de Alba y Pedro en 'First Dates'

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Pedro, 20 años, llega desde Valencia, con un aro de luz bajo el brazo. Trabaja como dependiente, pero su gran pasión son las redes sociales. Graba tiktoks de baile y ya acumula más de 10.000 seguidores. También haters: “Me la pela sus comentarios. Se han burlado de mí hasta en clase”, dice con seguridad.

En el amor no ha tenido tanta experiencia: nunca ha tenido pareja. “Nunca he conseguido enamorarme de nadie. Me di un beso de pequeño con una chica, pero eso no cuenta”, reconoce. En 'First Dates' busca a alguien que tenga metas, ambición y, en cierto modo, que se le parezca.

Alba, de 19 años y también valenciana, estudia Comunicación Audiovisual y sueña con ser reportera de televisión. En su historial sentimental solo tiene una relación: “Pero duró un mes y tenía 17 años… entonces no cuenta”, dice con naturalidad.

Cuando se ven, la química visual es inmediata. Pedro confiesa: “Me parece una chica bastante atractiva, tiene los requisitos que yo pedía. Me ha gustado mucho su pelo, su cara, sus ojos”. Y Alba no se queda atrás: “Tiene unos ojos muy bonitos, y su pelo es bastante gracioso”.

Durante la cita, Pedro le habla de su mundo: TikTok, la creación de contenido, el baile y hasta las burlas que ha sufrido. Alba también disfruta bailar, aunque ahora lo practica menos por los estudios. Le cuenta que ama el teatro, su lugar favorito para expresarse. A los dos les apasionan los parques de atracciones.

Juegan a una ronda de preguntas para conocerse mejor. “¿Qué te da grima en una relación?”, le pregunta Alba. “Que comparta las babas con los demás… como compartir el plato de comida” responde él.

Deciden grabar un TikTok juntos. Alba sorprende a Pedro por lo rápido que aprende los pasos: “Se le da muy bien, debería hacer tiktoks”, comenta él, impresionado.

La decisión final

Llega el momento de la cuenta. Alba es clara: “Creo que es muy importante que cada uno pague lo suyo.” Pero Pedro insiste, quiere invitarla.

Al final de la velada, ambos están contentos con la conexión que han tenido. Pedro lo tiene claro: “Me gustaría tener una segunda cita con Alba, para terminar de conocerla”. Y Alba también quiere repetir: “Podríamos ir a una clase de baile juntos y conocerlo un poco más”.