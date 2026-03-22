First Dates 22 MAR 2026 - 14:37h.

Más de 11.400 citas, cerca de 23.000 solteros en busca de hacer realidad el sueño de enamorarse, una decena de bodas y 13 bebés nacidos de relaciones forjadas en el programa son algunos de los hitos que ha logrado ‘First Dates’ en su primera década

Nuevas citas, el regreso de emblemáticos solteros y testimonios de personajes conocidos y anónimos sobre su visión del fenómeno ‘First Dates’ articularán esta entrega conmemorativa que Telecinco ofrecerá el próximo miércoles 25 de marzo

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'First Dates' celebra su décimo aniversario por todo lo alto con una cita muy especial. El restaurante ha reunido a los rostros más icónicos, virales y que más han dado que hablar a lo largo de estos diez años. Vuelven, sí... y vuelven a lo grande. ¿Cuándo lo podrás ver? Apunta esta gran cita: miércoles 25 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco.

Diez años en los que el programa ha recibido a cerca de 23.000 solteros dispuestos a encontrar pareja en las más de 11.400 citas que se han celebrado en el restaurante; una decena de bodas; 13 bebés nacidos de relaciones fraguadas en el programa; y miles de encuentros en los que se ha dado visibilidad al amor en todas sus formas de expresión con un mensaje de tolerancia, respeto y normalización: estas son los principales hitos que resumen la exitosa trayectoria de ‘First Dates’, que celebrará su décimo aniversario el próximo miércoles 25 de marzo en Telecinco con una edición especial conmemorativa en prime time.

Nuevas citas con la presencia de emblemáticos solteros que han pasado por el restaurante -participantes cuyas historias se han hecho virales, parejas que siguen juntas tras conocerse en el programa y rostros que regresan para saldar cuentas pendientes en el lugar donde todo comenzó-; testimonios de personajes conocidos y anónimos que ofrecerán su visión sobre el fenómeno ‘First Dates’, haciendo hincapié en su impacto social y televisivo en su primera década; y un recorrido por los momentos más memorables vividos en estos diez años que han traspasado la pantalla de televisión, serán los principales ingredientes del especial décimo aniversario del programa.

Diez años de amor en el programa

Desde su estreno en 2016, ‘First Dates’ -producido por Mediaset España en colaboración de Warner Bros. ITVP España-, ha dado visibilidad al amor desde la tolerancia y la normalización de todas las formas de expresión afectiva ofreciendo un entorno de respeto en la búsqueda de pareja y demostrando que el amor no entiende de etiquetas, género, edad o condición.

Carlos Sobera, el carismático jefe de sala del restaurante de ‘First Dates’, junto al staff -integrado por el barman Matías Roure y las camareras Lidia Santos y las gemelas Marisa y Cristina Zapata- encabezan el equipo del programa, formado por más de un centenar de profesionales de las áreas de redacción, producción y técnicos, que en cada entrega vuelcan su energía en que los solteros vivan con plenitud y naturalidad su experiencia en programa, en el que 26 cámaras robotizadas y ocho cámaras fijas en el restaurante captan sus gestos, palabras e interacciones sin interferir en el desarrollo de las citas.

En sus diez años de historia, ‘First Dates’ ha rendido tributo al amor con un amplio abanico de especiales monográficos: algunas ediciones han conmemorado efemérides o periodos señalados del calendario como San Valentín, Navidad, Halloween, Carnaval, Orgullo o la llegada del verano con la apertura de su Beach Club; otras entregas han concedido nuevas oportunidades al amor como ‘Second Dates’, ‘Second Chances’, ‘Third Dates’ para tripitidores o ‘Ex dates’, que trató de volver a unir a parejas que una vez lo fueron; algunas ediciones han acogido la celebración de veladas temáticas, como Muñecas, Superhéroes, Trajes Regionales o Pijama Party; otros especiales han estado marcados por la sorpresa y el deseo de amar como ‘Blind Dates’ o ‘Te vi y me enamoré’; y en otras entregas la gastronomía ha compartido protagonismo con los solteros, como en ‘A bocados’, donde los propios comensales han llevado la cena preparada de casa.

‘First Dates’, un referente en la búsqueda de pareja en televisión

Desde su estreno en 2016, ‘First Dates’ se ha consolidado como un referente en la búsqueda del amor en televisión. El programa cerró 2025 con un 7% de share y 876.000 espectadores en sus entregas de lunes a jueves en Cuatro, con una ventaja de un punto sobre su principal competidor.

En su nueva etapa en el access prime time de Telecinco desde el pasado 26 enero, el programa ha incrementado su media respecto a 2025 hasta alcanzar un 8,6% de cuota y 1.112.000 espectadores, con un destacado seguimiento en Murcia (11,1%) Andalucía (10,6%), Galicia (9,9%), Castilla-La Mancha (9,4%), Asturias (8,8%), Madrid (8,8%) y en el denominado ‘Resto’ (11,2%).