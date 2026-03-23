Cuarto Milenio 23 MAR 2026 - 00:25h.

El 'Cierre' de Iker Jiménez: sobre el auge y la caída de Podemos

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“Aunque esto pueda parecer política, es más televisión”, comienza a explicar Iker Jiménez en el ‘Cierre’ de esta semana. El conductor de ‘La nave del misterio’ tiene una newsletter en la que envía comunicados a sus suscriptores y “tuvo cierto revuelo una en la que hablaba de un fenómeno que recordarán y que a mí me llama la atención desde el aspecto televisivo”.

Aunque se habla de un grupo/fenómeno político, Iker insiste en no considerar esto una cuestión política, pues no piensa detenerse en datos políticos: “Voy a hablar sobre algo que me llama la atención desde hace once años”. Y es que, datos en mano, Iker Jiménez apunta a que los votantes de Podemos han caído drásticamente.

El análisis de Iker Jiménez sobre Podemos

Por eso, Iker se pregunta el motivo de esta ‘desaparición’ del panorama político: “Me interesa de esto el fenómeno mainstreaming que llega de repente a España, el 15M y los indignados. Era una historia televisiva: que si tiendas de campaña, personas que cabían de diferentes ideologías al principio”.

“Surgía una serie de chavales y chavales que venían a salvar el cielo y cambiarlo todo y la televisión, créanme, fue el soporte y también el aparente final, porque no han desaparecido absolutamente. Hice esa crónica en esa newsletter que mando a mis amigos y me pareció interesante…

… ¿Quién no iba a estar de acuerdo con esas ideas iniciales? La ciudadanía mostraba su hastío. Poco a poco eso, fue estrechando su raíz y no todo el mundo cabía. Televisivamente, era muy atractivo porque eran muchachos jóvenes de la universidad, con frescura frente a la casta. Revolución en los platós con la consigna con al que casi nadie puede estar en desacuerdo. Pero luego pasa factura porque la cámara te puede dar eco, pero también va a transmitir todo lo que eres, el cartón que hay debajo. El público lo ve, el votante lo ve”, reflexiona Iker al respecto.

“Todo era muy atractivo, pero la cámara transmite lo que uno es y punto. Cuando aquellos chicos que daban mucho share, que iban a todos los programas, que iban encumbrados por la fama, empezaron a tocar el poder, me da a mí la sensación, desde la ignorancia, que no es lo mismo decir cosas por la tele, les puede pasar a muchos partidos, que luego tocar el poder. Tocar el poder son la burocracia, los límites, los problemas… y en la tele todo se aguanta porque, si hay gente que comunica bien, era el aire fresco en el momento justo que se necesitaba”, añade Iker. La reflexión completa, en el vídeo.