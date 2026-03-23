El de Xàbia no es el único: otros tiburones que hicieron su aparición y causaron auténticas masacres

Cuarto Milenio 23 MAR 2026 - 00:20h.

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El pasado mes de febrero fue capturado por accidente en aguas del Mediterráneo un ejemplar de tiburón blanco de dos metros de altura. Se trataba de un tiburón juvenil capturado a unas 20 millas de la costa entre Xàbia y Denia, en la provincia de Alicante.

Concretamente este tiburón medía 2,10 metros de longitud y pesaba entre 80 y 90 kilogramos de peso, un ejemplar hallado a bastantes millas de la costa en lo que los marinos llaman “una zona de paso”.

Este ejemplar capturado en la costa de Alicante es el tercer registro verificado en aguas españolas en la última década tras otros ejemplares como el tiburón de cinco metros capturado en 2018 en las Islas Baleares y otro aún mayor capturado en la playa de Bolonia en el año 2015.

Pese a que la palabra “tiburón” lleva aparejada una inevitable sensación de miedo creada en gran medida por el cine, lo cierto es que esta especie no ha causado daños preocupantes: en más de 160 años de documentación, solo se han registrado dos incidentes con humanos en España, uno mortal en Málaga en el año 1862 y otro en los años 80 en el que un tiburón mordió la tabla de un surfista en Tarifa.

Fernando José García Echegoyen y Álex N. Lachhein visitan la nave del misterio y le cuentan a Iker Jiménez y a la audiencia de ‘Cuarto milenio’ cuáles son las especies más peligrosas de tiburón (y no es el blanco) además de rescatar los grandes ataques documentados de estos escualos.