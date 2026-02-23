Super gatos en 'Cuarto milenio': la historia de Filou y otros felinos con "superpoderes"

Cuarto Milenio 23 FEB 2026 - 00:00h.

Iker Jiménez ha aprovechado la visita del naturalista Álex Lachhein para contar las hazañas de su gata

El vídeo de un murciélago zorro gigante provoca debate en 'Cuarto Milenio': ¿IA o imagen real?

Compartir







Que los gatos son los auténticos reyes de la red no es ningún secreto. ¿Qué se esconde tras esta especie para generar tal entusiasmo? Y no solo son perfectos para sacar sonrisas, si no que además tienen una serie de facultades extraordinarias y misteriosas que la ciencia aún no ha logrado desentrañar.

Es el caso de Filou, un gato que, tras perderse en una gasolinera de Cataluña durante un viaje de sus dueños, recorrió más de 250 kilómetros por su cuenta. Cuando su familia ya había perdido toda esperanza de encontrar al felino, Filou apareció en un pueblo cercano a su hogar en Francia.

El caso de este gato no es ni mucho menos el único. Álex Lachhein visita la nave del misterio para analizar otros casos de felinos sin explicación racional aparente.