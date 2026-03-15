Cuarto Milenio 15 MAR 2026 - 21:45h.

Alertan sobre el riesgo de pandemia por el virus de Malburgo tras la presencia de animales salvajes en cuevas de murciélagos

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Iker Jiménez y Carmen Porter comienzan el análisis por las ‘Mystery News’ de la semana alertando sobre una posible pandemia. Para ello, muestran unas imágenes que se han tomado en la cueva de Python, en Maramagambo (Uganda). Y es que aquí llama la atención la modificación del comportamiento de especies muy diferentes.

Para analizar a los murciélagos de la fruta que se encuentran en esta cueva, los investigadores disponen unas cámaras en la entrada de la cueva. Se estima que un 7% de los 50.000 murciélagos de esa cueva están infectados con el virus de Malburgo.

Lo más preocupante es que hay animales salvajes como leopardos, aves, cerdos y monos que están cazando a estas ratas voladoras y luego están en contacto con el hombre: “Es un virus muy parecido al ébola”. Ya en el año 2024, una persona se infectó y falleció. Los médicos que vigilaban todo esto han emitido un comunicado porque, en las últimas semanas, ha habido hasta 400 visitas, niños incluidos.

A pesar de lo preocupante de todo esto, el doctor José María Martín-Moreno llama a la calma para separar el preocupante titular de la realidad científica en términos de probabilidades de lo que puede pasar: “El virus de Malburgo es un virus peligroso, con capacidad de causar brotes graves, pero no estamos ante un escenario parecido al de una pandemia respiratoria porque no se transmite por el aire y exige contacto directo con fluidos de personas enfermas”.

Más imágenes virales de la semana

Continua el repaso por las noticias más impactantes de la semana: la nueva técnica que disuelve cadáveres en agua y productos químicos para verterlos por el desagüe en Escocia, científicos logran imprimir en 3D la oreja humana más realista hasta la fecha utilizando células de cartílago funcionales, dos hermanas aseguran haber filmado a un duende cruzando la ruta del municipio de Xico, en el estado mexicano de Veracruz y la revelación de la NASA de una imagen de la superficie de Marte en la que aparece un misterioso objeto con forma de platillo volante.